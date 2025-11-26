В зоопарке Новосибирска получили потомство масковых пальмовых циветт

Это первое потомство вида в истории зоопарков РФ

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал Новосибирского зоопарка имени Р.А.Шило/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Детеныши масковых пальмовых циветт появились на свет в Новосибирском зоопарке имени Шило. Это первое потомство данного вида в истории зоопарков России, сообщили в пресс-службе учреждения, поделившись видео с малышами.

Пальмовая циветта - вид хищных млекопитающих из подотряда кошкообразных, ночное, скрытное животное. Является эндемиком африканского континента. Это небольшое животное, не более 60 см в длину.

"В первые недели жизни малышей самка вообще не покидала домик. Спускалась только на кормление, но быстро возвращалась обратно. Когда детеныши подросли, мать стала чаще оставлять их одних и больше гулять, но все же проявляла настороженность", - рассказали в зоопарке, отметив, что потомство было получено впервые в истории зоопарков РФ.

Недавно было проведено взвешивание: один малыш весил 1,8 кг, другой - 1,9 кг. По сравнению с родителями, они обладают менее интенсивным окрасом. Детеныши уже перешли на взрослые корма: они едят фрукты, особенно бананы, яблоки и виноград, а также овощи и мясо. Пол малышей пока не установлен.

В Новосибирском зоопарке, одном из крупнейших в России, в естественных условиях содержатся около 11 тыс. особей 770 видов на площади 65 га. Более 350 из них занесены в Международную Красную книгу. Коллектив зоопарка участвует в 77 международных программах сохранения редких и исчезающих видов животных. В зоопарке одна из лучших в мире коллекций семейства кошачьих, в числе которых амурские тигры, дальневосточные и дымчатые леопарды.