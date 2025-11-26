Совет Федерации одобрил закон о сроках поверки счетчиков в Донбассе и Новороссии

По действующему законодательству документы о поверке средств измерений, выданные госорганами Украины или органами указанных субъектов, действуют до 1 января 2026 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, согласно которому договоры о поверке счетчиков воды, газа и электроэнергии в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях будут действовать до срока их истечения, а не до января 2026 года.

По действующему законодательству документы о поверке средств измерений - счетчиков воды, электроэнергии и газа, выданные госорганами Украины или органами указанных субъектов, действуют до 1 января 2026 года. Законом же, который пока не вступил в силу, предлагается установить, что эти документы будут действовать вплоть до истечения их срока действия.

Как отмечало в пояснительной записке инициировавшее документ правительство РФ, действующее ограничение срока действия документов потребует прекращения с 2026 года применения всех счетчиков независимо от установленных для них интервалов между поверками, что напрямую коснется широких слоев населения. Как указывали в кабмине, общие расходы физических и юридических лиц на внеочередную поверку приборов учета коммунальных услуг могут составить свыше 6 млрд рублей. Закон позволит не допустить дополнительной финансовой нагрузки на граждан и юрлиц и возможного роста социальной напряженности.

Закон в случае его принятия вступит в силу с 1 января 2026 года.