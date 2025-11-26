В Чувашии более 70 человек возвращаются в свои дома после атаки БПЛА

По словам вице-премьера региона Владимира Степанова, правительство готово оказать всю необходимую помощь пострадавшим

ЧЕБОКСАРЫ, 26 ноября. /ТАСС/. Свыше 70 жильцов, эвакуированных после атаки беспилотных летательных аппаратов в Чебоксарах, возвращаются в свои дома. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер Чувашии Владимир Степанов.

"В настоящее время более 70 жильцов уже возвращаются в свои квартиры после тщательной проверки помещений общего пользования специализированными службами", - написал Степанов.

По его словам, правительство Чувашии готово оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Было отмечено, что администрация города Чебоксары готова "оперативно реагировать на любые запросы граждан".