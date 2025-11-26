Путин: первые три российско-киргизские школы заработают в 2027 году
07:46
БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Первые три российско-киргизские школы из девяти запланированных с обучением на русском языке планируется открыть в Киргизии к 1 сентября 2027 года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.
"В 2023 году мы вместе с вами дали старт крупному совместному проекту по строительству в Киргизии 9 средних школ с обучением на русском языке. И первые 3 школы планируется открыть к 1 сентября 2027 года", - сказал Путин.