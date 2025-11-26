Совфед одобрил закон о господдержке НКО, помогающих бойцам СВО

Инициатива была внесена в Госдуму в июле

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил закон о включении некоммерческих организаций (НКО), которые помогают ветеранам СВО и членам их семей, в перечень социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), имеющих право на господдержку.

Инициатива была внесена в Госдуму в июле группой депутатов и сенаторов. Закон вносит изменения в статью 31.1 федерального закона "О некоммерческих организациях".

Согласно изменениям, в перечень СО НКО включат НКО, занимающиеся организацией мероприятий по реабилитации, социально-трудовой адаптации и профессиональной переподготовке ветеранов боевых действий, членов их семей, членов семей погибших ветеранов боевых действий, а также оказанием им психологической помощи.