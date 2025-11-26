Дипломаты в Туркмении передали ветерану поздравление от Путина с 95-летием

В посольстве РФ ему пожелали крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемых жизненных сил

АШХАБАД, 26 ноября. /ТАСС/. Российские дипломаты навестили проживающего в Ашхабаде труженика тыла Курбандурды Аннадурдыева и передали ему поздравительное письмо от президента РФ Владимира Путина по случаю 95-летнего юбилея. Об этом сообщила пресс-служба посольства РФ в Туркмении.

"Коллектив посольства от всей души поздравляет уважаемого Курбандурды с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемых жизненных сил", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в молодости Аннадурдыев помогал обеспечивать фронт продовольствием, работая на сельхозугодьях в Геок-Тепинском районе Туркменской ССР.

Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тыс. туркменистанцев, из них 130 тыс. были награждены орденами и медалями, 104 были удостоены звания Героя Советского Союза, а 15 стали полными кавалерами ордена Славы. Жители Туркмении собрали на производство самолетов и танков 243 млн рублей, 7 тыс. 392 кг серебра и золота, на фронт ушли 202 вагона с подарками для воинов Красной армии, было отправлено 2 млн теплых вещей и белья, заготовлено и отгружено 20 тыс. 386 тонн металлолома.