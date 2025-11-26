В Подмосковье прекратили работу более 10 тыс. автомобилей такси из-за отсутствия ОСГОП

Благодаря полису обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика пассажиры получили дополнительную финансовую защиту и в случае ДТП могут претендовать на выплату до 2 млн рублей

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Более 10 тыс. автомобилей такси приостановили деятельность в Подмосковье с начала года из-за отсутствия полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"С 1 сентября 2024 года все перевозчики такси обязаны иметь такой полис. Он призван защитить пассажиров во время поездки. Предоставление услуг такси без этого полиса грозит не только аннулированием разрешения, но и административным штрафом. За 2025 год была приостановлена деятельность 10,3 тыс. машин за непредоставление перевозчиком договора ОСГОП", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что благодаря ОСГОП пассажиры получили дополнительную финансовую защиту и в случае ДТП могут претендовать на выплату до 2 млн рублей - за вред жизни или здоровью и до 23 тыс. рублей - за причинение вреда имуществу. Полис ОСГОП оформляется перевозчиком сроком на 1 год. После оформления полиса в выбранной страховой компании, перевозчику необходимо подать заявление через региональный портал "Госуслуг" на страницу "Внесение изменений в региональный реестр перевозчиков легковым такси".

В пресс-службе добавили, что в настоящее время в области зарегистрировано более 119 тыс. машин такси и более 31,5 тыс. перевозчиков.