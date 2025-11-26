В Думу внесут законопроект о доступе на территорию школ по биометрии
08:46
МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. В Госдуму планируется внести законопроект о возможности использования биометрических технологий для безопасного доступа на школьную территорию, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко, выступая в ходе правительственного часа в Совете Федерации.
По его словам, биометрия станет альтернативой традиционным пропускам. Сейчас такая система тестируется в Татарстане. Григоренко назвал региональный пилотный проект эффективным.