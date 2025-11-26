На благоустроенных улицах в Москве отремонтируют около 300 фасадов домов

Для каждого типа фасада разработана специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик здания

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют около 300 фасадов домов, расположенных на благоустроенных в этом году улицах. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В ходе реализации программ благоустройства особое внимание уделяем созданию единого визуального облика улиц. Эту задачу можно решить путем обновления фасадов домов. В этом году приведем в порядок около 300 фасадов, для каждого типа разработана специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик здания", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что при ремонте окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором - заполняются герметиком межпанельные швы, после чего фасад грунтуется и окрашивается в два слоя.

"Ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводится с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках. Отремонтированный по такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет. Кирпичные фасады подвергаются обязательной гидрофобизации, это - современный метод обработки, который защищает от разрушительных процессов, связанных с попаданием воды", - отметил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что обновление фасадной части зданий позволяет не только улучшить их внешний вид, но и повысить энергоэффективность всего дома.