За подглядывание в окна будут сажать в тюрьму. Это правда?

Первоисточником этих публикаций стал комментарий юриста Екатерины Нечаевой сетевому изданию "Абзац". Медиа часто публикует материалы с кликбейтными заголовками, которые затем получают широкое распространение и искаженное толкование.

Регулярная и целенаправленная слежка за человеком действительно может подпадать под статью Уголовного кодекса РФ о нарушении неприкосновенности частной жизни. Однако в законе речь идет о сборе информации, составляющей личную или семейную тайну. А максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

"Вокруг уголовной ответственности за подглядывание в окна в 2025 году подняли немало шума, хотя сама норма УК не менялась, — соглашается юрист Илья Русяев. — Но для наступления ответственности следствию нужно показать, что человек не просто посмотрел на чужое окно, а целенаправленно добывал информацию о том, как другой живет дома, и дальше как-то обращался с этой информацией: как минимум хранил фиксацию, пересылал или публиковал".

Пленум Верховного суда давал разъяснение того, что является вмешательством в тайну личной жизни. Под сбором такой информации "понимаются умышленные действия, состоящие в получении этих сведений любым способом, например путем личного наблюдения, прослушивания, опроса других лиц, в том числе с фиксированием информации аудио-, видео-, фотосредствами, копирования документированных сведений, а также путем похищения или иного их приобретения".

Под частной жизнью суды понимают не абстрактное ощущение уюта, а конкретные вещи, подтверждает Илья Русяев. Это интимные отношения, сведения о здоровье, семейные конфликты, бытовое поведение в местах, где человек вправе рассчитывать на уединение: в квартире, ванной и туалете, раздевалке. "Если кто-то ставит камеру в душевой или целенаправленно снимает соседку через окно, получая кадры из спальни, это уже не бытовое любопытство, а сбор сведений, которые сама потерпевшая явно не собиралась демонстрировать посторонним", — разъясняет эксперт.

При этом для возбуждения уголовного дела почти всегда требуется фиксация: фото, видео, скриншоты. "Практика показывает, что приговоры по статье 137 УК РФ связаны прежде всего со скрытой съемкой и последующей публикацией. Предприниматели, ставившие камеры в общежитиях и фитнес-клубах, пользователи, выкладывающие интимные снимки бывших партнеров в соцсети, — все эти истории уже заканчивались штрафами, обязательными работами, а иногда и реальным лишением свободы", — рассказывает Русяев.

Юрист отдельно предупреждает об особенностях публикации фото чужих домов и окон в чатах. "Если на снимке лишь фасад и прямоугольники окон, без обзора внутреннего пространства и без узнаваемого человека, говорить о сведениях из частной жизни сложно: по сути, это вид застройки. Но как только через стекло видно, кто и как ведет себя дома, а этот кадр уходит в мессенджер или социальную сеть, картина меняется. Чат для нескольких соседей для уголовного закона тоже сеть, а передача изображения хотя бы одному постороннему — уже распространение", — разъясняет Русяев. В этом случае многое будет зависеть от того, можно ли по фотографии установить личность человека, насколько интимен сфотографированный фрагмент и заявит ли герой фото о нарушении своих прав. "Поэтому любые "развлечения" со съемкой соседей через окна на телефон и последующей отправкой кадров в общий чат на практике оказываются не безобидной игрой, а зоной реального уголовно-правового риска по статье 137 УК РФ", — предупреждает эксперт.