Пленный из ВСУ рассказал, как бойцы РФ кормили его пельменями после сдачи в плен

Павел Головчак подчеркнул, что российские военнослужащие обращались с ним гуманно

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие накормили горячими пельменями и напоили чаем сдавшихся в плен на красноармейском направлении. Об этом рассказал пленный военный ВСУ из 38-й бригады морской пехоты Павел Головчак в видео, предоставленном Минобороны РФ.

"Слышим голоса, что там (над окопом, где лежали военные ВСУ - прим. ТАСС) ходят люди. Мы крикнули оттуда, что мы сдаемся, чтобы не стреляли, напарник уже был ранен в руку. Мы вылезли, и нас взяли в плен. Ваши ребята все сделали, его (сослуживца - прим. ТАСС) перевязали, дали нам курить, напоили, довели нас до ваших позиций. Там мы покушали, давали пельмени горячие, чай давали, сигареты, консервы давали. Никто не бил, хорошо общались", - поделился пленный.

Говоря о том, как он решил сдаться в плен российским бойцам, Головчак рассказал, что командование ВСУ вывело его вместе с сослуживцами в лесополосу, и его группе из шести человек пришлось лежать в окопах. Когда он и еще один сослуживец сдавались в плен, еще двое из группы оставались на связи, а другие двое пропали. "Я так понимаю, они, наверное, уже 200 (мертвы - прим. ТАСС). Много пропало без вести, некоторых по полтора года нет. Никто не хочет воевать", - пояснил он.