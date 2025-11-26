Пленный из ВСУ: откупиться от ТЦК на Украине может только бизнесмен

Сотрудники территориальных центров комплектования требуют за отсрочку около $20 тыс., отметил Павел Головчак

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) просят около $20 тыс. с граждан за возможность избежать мобилизации, однако таких денег у простых украинцев нет. Об этом рассказал украинский солдат Павел Головчак, взятый в плен подразделениями группировки войск "Центр" в районе Красноармейска в ДНР.

"Хотят от $15-20 тыс. Такие деньги мало кто имеет. Надо быть каким-то бизнесменом, чтобы откупиться от них. И то трудно сейчас откупиться. Они (сотрудники ТЦК - прим. ТАСС) сейчас боятся, что их самих заставят идти служить. <…> Всех подряд гребут", - сказал военнослужащий 38-й бригады морской пехоты Украины на видео, предоставленном Минобороны РФ.

Головчак сообщил, что был схвачен тремя сотрудниками ТЦК по дороге на работу. "Повезли в Старочи под Львовом. Туда приезжают "покупатели". Приехал с морской пехоты. Нас погрузили в бусы и повезли в Полтаву. Набрали нас человек около ста", - добавил он.