Императрица, законы которой до сих пор уважают в мире. О реформах Екатерины Великой

Через несколько лет в нашей стране, учитывая большое значение преобразований, которые провела Екатерина II, масштабно отметят ее 300-летие. Вместе с кандидатом исторических наук, преподавателем кафедры всеобщей историй и мировой культуры Севастопольского государственного университета Антоном Глушичем разбирались в наиболее значимых изменениях, которые произошли в стране в годы ее правления

Портрет Екатерины II кисти Александра Рослина, XVIII век © Sepia Times/ Universal Images Group via Getty Images

"За нее творили фавориты"

Несмотря на весь масштаб достижений Российской империи за 34 года правления, Екатерина II в некоторых источниках — преимущественно западных и ненаучных — и в массовой культуре в последние годы воспринимается как монарх, который "много сделал, но за которого по большей части творили фавориты".

Приверженцы этой теории, отмечает преподаватель кафедры всеобщей истории и мировой культуры Севастопольского госуниверситета Антон Глушич, упускают из виду один крайне важный момент: все фавориты императрицы, за редким исключением, проявили себя как политические деятели именно в период ее правления.

Она разглядела их потенциал, она их "выкормила", дав все необходимые возможности. И нельзя сказать, что Екатерина II чрезмерно полагалась на свою элиту — она сама ее и создавала, причем опираясь далеко не на свои "постельные предпочтения".

"Иначе Россия точно не стала бы такой великой державой, какой она вышла после ее правления. Важно, на мой взгляд, в отношении Екатерины не мешать личное с публичным и понимать, что во главу угла она ставила государственный интерес, а не то, что ей иногда приписывают массмедиа", — подчеркивает ученый.

Уважение со стороны Европы

Шел 1764 год, совсем недавно закончилась Семилетняя война (1756−1763), в ходе которой русский корпус в 1760 году вошел в Берлин и победил считавшуюся сильнейшей на тот момент армию — прусскую.

Король Пруссии Фридрих II Великий писал, что нужно считаться с новыми реалиями: Россия научилась комбинировать исконную храбрость своих предков с относительно новой чертой для русской армии, в которой уже успели укрепиться преобразования Петра I (в результате которых появились регулярная армия и флот с рекрутской повинностью, унификацией структуры, новым вооружением и обмундированием, единым управлением и воинским уставом) с воинской дисциплиной. Европа стала смотреть на Российскую империю, которая уже могла ставить свои интересы во главу угла, с явной опаской.

В этих условиях глава российского внешнеполитического ведомства Никита Панин, один из самых верных слуг императрицы и ближайших ее советников, дипломат, долгие годы определявший внешнеполитический курс России, и человек энциклопедического склада ума задумал тонкую дипломатическую игру, предполагающую создание союза северных держав — в первую очередь России, Пруссии, Британии и Дании. Он был необходим для противовеса австро-французскому центральноевропейскому блоку, который после дипломатической революции (период в преддверии Семилетней войны, характеризующийся переменами в глобальных союзных связях стран) стал набирать все большее влияние в Европе.

По замыслу Панина, основной смысл "Северного аккорда", или "Северного согласия", заключался в выведении Российской империи из постоянной зависимости от политики других стран и в предоставлении ей права самостоятельно решать свои вопросы. Несмотря на то что в полной мере как полноценный союз "аккорд" не был осуществлен, в результате был подписан ряд важных договоров, в частности, союзный договор с Пруссией в 1764 году.

Встреча императора Священной Римской империи Иосифа II и российской императрицы Екатерины II, 1787 год © Universal History Archive/ Getty Images

Развитию отношений России с Пруссией, Данией и Англией помешал первый раздел Речи Посполитой (1772), но это не отменяет того факта, что европейские монархи стали уважать Российскую империю, видя возрастающие силу и мощь.

"Именно в том, что Екатерина поставила интересы страны выше возможной пользы в дипломатических играх и подстраивания под повестку, это в первую очередь и начало вызывать уважение европейских держав. Сила и независимость", — подчеркнул эксперт.

"Мы это решали так, как могли решить на тот момент. В первую очередь — укреплением своей обороноспособности", — добавил Глушич.

Создала США как государство

При Екатерине II Россия начала вести осторожную политику в Северной Америке, осваивая Алеутские острова и Аляску. Когда в американских колониях началась война за независимость (1775), король Георг III обратился к ней за военной помощью в 20−30 тыс. солдат и офицеров, чтобы усмирить американских повстанцев.

Но императрица твердо отказала, так как понимала, что война в Северной Америке серьезно ослабит Британию как экономически, так и в военном плане, тогда как если бы британская корона с помощью русских войск восстановила свое влияние на море, то возможные экономические связи России были бы ограничены. "Вашему величеству известно, что моя империя нуждается в спокойствии", — решительно ответила императрица в письме Георгу III от 4 октября (здесь и далее нов. ст.) 1775 года.

Картина Грегорио Гульельми "Апофеоз царствования Екатерины II", 1767 год © Fine Art Images/ Heritage Images via Getty Images

В этот же период Британия стала захватывать торговые суда нейтральных стран, ища "контрабанду", что негативно отражалось в том числе на русской торговле. В ответ на эти действия в 1780 году Екатерина приняла Декларацию о морском вооруженном нейтралитете, согласно которой:

— нейтральные корабли могли свободно ходить у берегов воюющих держав и торговать;

— груз на нейтральном судне был неприкосновенен, если это не оружие;

— порт считается заблокированным, только если вход реально перекрыт кораблями.

К декларации последовательно присоединились Нидерланды, Пруссия, Австрия, Португалия и Королевство обеих Сицилий (государство, объединявшее южную часть Апеннинского полуострова и остров Сицилия), ее принципы признали Франция и Испания. Британия, конечно, декларацию не признала, но вынуждена была следовать ее принципам.

Принципы декларации позже стали частью международного права и вошли, в частности, в базис Гаагской конвенции 1907 года.

Это был первый прецедент, когда Россия выступила с международной инициативой, которая получила широкую поддержку в мире.

"Отказ Екатерины королю Георгу III в отправке войск, ее дипломатическая инициатива по вооруженному нейтралитету фактически стали формой международной поддержки Соединенных Штатов, осложнили положение Великобритании, внесли огромный вклад в борьбу американцев. Мы не можем сказать, проиграла бы Америка эту войну, если бы не эта поддержка. Но я думаю, можно уверенно констатировать, что эта борьба осложнилась и затянулась бы, потому что без этого Америка оказалась бы в сложном положении. Поэтому в каком-то смысле Екатерина создала США как государство. По крайней мере — поспособствовала этому", — уверен эксперт.

Северные и северо-восточные приобретения Российской империи в период правления Екатерины Великой

Петр I прорубил "окно в Европу", а Екатерина II…

Политика "Северного согласия" и политика вооруженного нейтралитета на фоне конфликта Британии и США показали, что Россия может не просто вмешиваться в европейские дела, но и собирать вокруг себя и своих идей коалиции. И если Петр I прорубил "окно в Европу", то уже при Екатерине II Россия окончательно перестала быть для европейских держав объектом их политики.

"Интересы России теперь не всегда должны быть согласованными с интересами внешнего окружения, а иногда и внешнему окружению придется соглашаться на наши условия", — подчеркивает историк.

Не менее важна в этом контексте и культурная интеграция. Как пояснил Глушич, при Петре наша страна в первую очередь перенимала технологии, а при Екатерине во главе угла стояли идеи и искусство. Императрица сама питала страсть к коллекционированию, лично вела переговоры с европейскими торговцами и даже основала Эрмитаж (1764).

Ее страсть передалась дворянам, благодаря чему в эпоху Екатерины в России сформировалось меценатство — знатные и богатые люди становились покровителями культуры. Помимо этого, императрица уделяла значительное внимание образованию и развитию образованности в широком смысле. Так, например, при ней был открыт Смольный институт благородных девиц (1764), первое в стране жен­ское сред­нее учеб­но-вос­пи­та­тель­ное за­ве­де­ние.

"Все это способствовало развитию общественной мысли впервые в таких масштабах. И если Петр обеспечил, во-первых, технологическое, во-вторых, несколько формальное следование европейской традиции — платье, бритье бород и все в таком духе, то Екатерина сделала европейскую культуру внутренней потребностью дворянства. Они сами стремились идейно узнавать Европу и в то же время в силу своей национальной принадлежности сочетать это с русскими реалиями", — пояснил Глушич.

Великая императрица

В величии Екатерины II, считает историк, есть три важных аспекта. Первый — это ее одновременные успехи как во внешней, так и во внутренней политике. Ее правление — это эпоха укрепления российской государственности, время относительной стабильности и политической, и экономической, и культурной. Но также это и время рекордного территориального расширения Российской империи.

Южные, западные и юго-западные приобретения Российской империи в период правления Екатерины Великой

"Сочетать все эти сферы деятельности — потрясающий талант, и мало аналогов ему мы можем встретить", — подчеркивает Глушич.

Второй аспект ее величия — присоединение Новороссии к Российской империи, считает эксперт. "Сейчас у нас государство сталкивается с похожими территориальными задачами не только в контексте возвращения этих территорий, но и в плане их освоения — культурного, хозяйственного, экономического. И конечно, здесь важно проводить аналогии, потому что действительно задачи решаются схожие. И я думаю, что Владимир Владимирович Путин, заявляя о необходимости помнить о деяниях Екатерины II, ставит это едва ли не во главу угла", — отметил историк.

И третий аспект — культурный. Екатерина дала толчок к развитию мысли: российское дворянство начало думать и делало это смело, русская интеллигенция перестала быть косной и стандартизированной и стала брать лучшее от Запада, не копируя, а сочетая это со своими традициями и тенденциями, подчеркивает Глушич.

Екатерина II не просто правила страной, как это делали несколько монархов до нее, будучи "ставленными удобными менеджерами". Она ее системно модернизировала и укрепляла, а сама государственная идея в России окончательно сформировалась именно в период ее правления.

P.S. Императрица внезапно скончалась 6 (17) ноября 1796 года от сильного "апоплексического удара". "Сколь ни велики были ее дела, а смерть ее слабо действовала над чувствами людей. Казалось, все были в положении путешественника, сбившегося с дороги; но всякий надеялся попасть на нее скоро. Все, любя перемену, думали найти в ней выгоды, и всякий, закрыв глаза и зажав уши, пускался без души разыгрывать снова безумную лотерею слепого счастья", — писал в книге "Последний день жизни имп. Екатерины II и первый день царствования имп. Павла I: Отрывок из записок гр. Ростопчина" камер-юнкер при дворе Екатерины II Федор Ростопчин.

В тот день Российская империя потеряла поистине великого правителя, обладавшего талантом, аналогов которому во всей мировой истории мало. Екатерина II, урожденная София Августа Фредерика Анхальт-Цербстская и также известная как Екатерина Великая, пришедшая к власти после эпохи дворцовых переворотов, подарила стране ту стабильность, которую страна не видела со времен Петра I, подняла культурный уровень всего русского общества и, не втянув страну в бесконечные войны, смогла беспрецедентно расширить ее территории.

Милена Бозрикова, Юлия Острогожская