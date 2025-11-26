Хинштейн: Курская область стала примером единения после вторжения ВСУ

Каждый день люди обращаются с вопросом, чем можно помочь региону и его жителям, сообщил губернатор области

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Курская область продемонстрировала беспрецедентный пример единения после вторжения ВСУ в регион. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн на пленарном заседании IV Национального форума "Здоровье и безопасность детей".

"Курская область продемонстрировала беспрецедентный пример единения. Единения не только всех жителей региона, но и всей страны", - сказал он.

Хинштейн признался, что, приехав в Курск после назначения врио губернатора, был поражен, когда каждый день шли волонтерские конвои из всех регионов России. По его словам, каждый день люди обращаются с вопросом, чем можно помочь региону и его жителям. "Мы, несмотря на все вызовы, продолжаем развиваться, продолжают рождаться дети, появляться новые семьи. И я хочу сказать большое спасибо всем, кто в это непростое время помогал Курской области, это вселяет в нас абсолютную уверенность в завтрашнем дне, уверенность в том, что все мы вместе", - добавил глава региона.

По словам губернатора, в настоящее время на территории Курской области обстановка достаточно стабилизирована.