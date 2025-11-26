РКК: более 2,8 тыс. жителей приграничья прошли санаторно-курортное лечение

Оздоровительные путевки получили люди, получившие ранения, потерявшие жилье или вынужденные покинуть свои дома

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Свыше 2,8 тыс. жителей Белгородской и Курской областей прошли санаторно-курортное лечение в 2025 году по программе Российского Красного Креста (РКК), сообщает пресс-служба организации.

"В 2025 году Российский Красный Крест организовал санаторно-курортное лечение для более 2 800 жителей Белгородской и Курской областей, пострадавших в результате обстрелов. Оздоровительные путевки получили люди, получившие ранения, потерявшие жилье или вынужденные покинуть свои дома", - говорится в сообщении.

Лечение и реабилитация были организованы в санаторно-курортных учреждениях Краснодарского края и Тверской области. Программа реализовывалась поэтапно: для жителей Белгородской области был организован 31 заезд, для пострадавших из Курской области - 10 заездов в 3 базы отдыха. Благополучатели смогли пройти комплекс лечебных процедур и посетить мероприятия по психологической реабилитации.

"Для многих людей, переживших обстрелы, даже короткая передышка в безопасном месте становится важным шагом к восстановлению. Мы видим, как несколько недель лечебных процедур, спокойный режим и работа с психологами помогают людям постепенно вернуть сон, снять напряжение, справиться с последствиями стресса. Именно ради таких изменений мы и продолжаем совместно с правительствами регионов развивать эту программу", - отметил председатель РКК, член Общественной палаты РФ Павел Савчук.

О лечении

Правительства Курской и Белгородской областей формировали списки благополучателей, исходя из степени нуждаемости и наличия медицинских показаний. Особое внимание уделялось тем, кто получил тяжелые травмы, потерял жилье или испытывает серьезные проблемы со здоровьем в результате обстрелов приграничных территорий.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подчеркнул, что жители из приграничья смогли восстановиться и отдохнуть, получить много положительных эмоций. "В это сложное время возможность пройти реабилитацию в безопасном месте, получить квалифицированную медицинскую и психологическую помощь стала для людей огромной поддержкой. Мы высоко ценим наше партнерство. Вместе мы справимся с любыми вызовами", - приводятся его слова.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн отметил, что жители приграничья - особая зона ответственности. "Это люди, которым крайне важно чувствовать, что, даже если они потеряли дом или получили тяжелое ранение, они не остались одни. Мы рядом, и всеми силами стараемся сделать так, чтобы они поскорее забыли все случившиеся ужасы. Поддержка РКК в организации лечения и отдыха людей - это по-настоящему бесценный вклад в возвращение их к мирной жизни. Более 800 курян отдохнули в санатории, и здоровье, и улыбки каждого из них показывают, что мы справимся с любыми испытаниями", - приводятся слова Хинштейна.

Российский Красный Крест непрерывно оказывает всю необходимую помощь жителям приграничных территорий: обеспечивает пострадавших продовольственными и гигиеническими наборами, одеждой и обувью, средствами технической реабилитации, продуктовыми и аптечными сертификатами и другой адресной поддержкой.