В Ухте три школы закрыли на карантин по ОРВИ и гриппу

Еще в пяти школах города образовательный процесс приостановлен в 16 классах

СЫКТЫВКАР, 26 ноября. /ТАСС/. В городе Ухте, втором по величине в Республике Коми, три школы полностью закрыты на карантин в связи с подъемом сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом. Еще в пяти ухтинских школах закрыты 16 классов, сообщили ТАСС в администрации Ухты.

"С сегодняшнего дня закрыта на карантин школа №3 до особого распоряжения. Чуть ранее были закрыты на карантин школы №2 и №13, он продлится до 1 декабря. Причина ввода карантина - подъем сезонной заболеваемости вирусными заболеваниями. Еще в пяти школах города в связи с ростом заболеваемости ОРВИ образовательный процесс приостановлен в 16 классах", - сообщили ТАСС в пресс-службе администрации.

По данным управления Роспотребнадзора по региону, за прошлую неделю за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратилось более 6,6 тыс. человек, в том числе более 3,7 тыс. детей. Уровень заболеваемости находится ниже "порогового" на 35,6%. Неделей ранее за медпомощью с подобными симптомами обратилось 5,2 тыс. человек.

В материале от больных определяются вирусы гриппа А(H3N2) и В, также циркулируют респираторные вирусы не гриппозной этиологии.

В целом по региону карантин вводился на прошлой неделе в девяти муниципалитетах из 20. Полностью приостанавливали учебный и образовательный процесс в четырех школах, частично - в 64 классах 25 школ и в 14 группах 14 детских садов.