Хинштейн вручил медаль защитника Курской области Елене Мильской

Та работа, которая была организована Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим - нужная и очень сложная, сообщил губернатор региона

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Губернатор Курской области Александр Хинштейн вручил медаль "Защитник Курской области" председателю попечительского совета Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елене Мильской, передает корреспондент ТАСС.

"Я хотел бы выполнить еще одну приятную миссию, вручить вам [Елена Игоревна] нашу региональную награду. Медалью "Защитник Курской области", как правило, награждаются люди, которые непосредственно участвовали, участвуют в боевых действиях, но мы в редких случаях награждаем этой наградой и тех, кто статус защитника Курской области по праву заслужил. <…> Та работа, которая была организована Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим - большая и очень нужная, очень сложная, очень тяжелая и самоотверженная работа, которая продолжается", - сказал Хинштейн в рамках IV Национального форума "Здоровье и безопасность детей".

Он отметил, что работа центра - настоящая защита Курской области.

Хинштейн и Мильская подписали соглашение между правительством Курской области и Национальным мониторинговым центром помощи пропавшим и пострадавшим детям. "Соглашение, которое мы подписали, по сути формализовывает уже и без того существующие самые тесные и самые крепкие отношения между нашим регионом и центром", - добавил губернатор.