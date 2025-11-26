Власти Адыгеи планируют до конца года открыть еще 6 врачебных амбулаторий в селах

Всего за последние восемь лет в регионе открыли 4 новые больницы, 5 поликлиник, 33 фельдшерско-акушерских пункта и 3 врачебные амбулатории

МАЙКОП, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Адыгеи планируют до конца текущего года открыть в сельской местности региона еще 6 врачебных амбулаторий. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов при посещении новой амбулатории в селе Садовом Красногвардейского района.

"До конца года в республике будет построено еще 6 амбулаторий, всего же за последние восемь лет в Адыгее открыты 4 новые больницы, 5 поликлиник, 33 фельдшерско-акушерских пункта и 3 врачебные амбулатории", - пояснил Кумпилов. Он отметил, что таким образом власти региона последовательно реализуют задачу, поставленную президентом РФ Владимиром Путиным по развитию социальной инфраструктуры и повышению качества медпомощи.

В этой связи Кумпилов также пояснил, что в республике постоянно проводится выездная диспансеризация граждан, которая является одним из мероприятий по повышению доступности медицинской помощи в сельской местности. В частности, проинформировал глава региона, в четверг, 27 ноября, в рамках республиканского движения "За медицину здорового долголетия" пройдет медицинское обследование жителей в селе Хамышки.