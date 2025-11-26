Платформа по борьбе с мошенниками выявила их возвращение к старым схемам

Они построены на том, чтобы потенциальная жертва сама звонила злоумышленникам

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Внедрение антифрод-мер заставляет мошенников чаще прибегать к старым схемам обмана, которые построены на том, чтобы потенциальная жертва сама звонила злоумышленникам. Об этом ТАСС рассказали специалисты платформы Народного фронта "Мошеловка", которая специализируется на борьбе с кибермошенниками.

В организации отметили, что подобная механика обмана получила распространение в середине 2024 года.

"Теперь она встречается все чаще, - рассказали специалисты платформы. - На сегодняшний день более 20% сигналов, поступивших на платформу "Мошеловка", содержат информацию о поступлении поддельных сообщений с призывом перезвонить на "горячую линию" псевдоведомства. Стоит отметить, что в настоящее время мошенники перешли к фактическому запугиванию жертв тем, что ими получен доступ к "Госуслугам", на самом деле не получив нужные им данные".

В "Мошеловке" пояснили, что злоумышленники присылают поддельные сообщения, письма на электронную почту и сообщают в них о том, что якобы была атака мошенников, что-то скомпрометировано или оформлено третьими лицами и якобы нужно срочно связаться с Роскомнадзором или "Госуслугами" по телефону горячей линии из поддельного сообщения.

"Жертва, перезванивающая по телефонам из поддельных сообщений, попадает напрямую в мошеннический кол-центр, где начинается второй, самый опасный, этап обмана. В ходе самостоятельно инициированного звонка жертву начинают запугивать по традиционной схеме, якобы об утечке данных и опасности потерять деньги/недвижимость", - отметили представители платформы.

Специалисты по борьбе с мошенниками связывают их активное возвращение к использованию старой механики обмана с тем, что большинство антифрод-мер настроено на мониторинг входящих звонков абонентам.

"Подобный способ запугивания жертв и принуждения перезвонить будет набирать масштаб и дальше. Гражданам важно помнить, что номера служб поддержки и горячих линий ведомств и сервисов Госуслуги не могут быть мобильными номерами. Не надо перезванивать по телефонам из сообщений. Если возникли какие-либо опасения, надо перезвонить по официальным номерам телефонов, которые размещены на сайтах и в личных кабинетах банков и ведомств", - рекомендовали в "Мошеловке".