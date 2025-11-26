Мантуров: мощности для ремонта и обслуживания судов также созданы на "Московской верфи"

Открытие верфи содействует решению поставленных президентом задач по обновлению пассажирского флота речного транспорта и достижению технологического лидерства в ключевых отраслях промышленности, отметил первый вице-премьер РФ

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. На новой "Московской верфи" создано производство не только электрических судов, но и мощности для их ремонта и обслуживания, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Первый заместитель председателя правительства принял участие в торжественной церемонии открытия "Московской верфи", строительство которой велось с 2023 года. В мероприятии приняли участие помощник президента России, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев и мэр Москвы Сергей Собянин.

"Привлечение емких финансовых и интеллектуальных ресурсов обеспечило формирование в Нагатинской пойме полноценного судостроительного кластера. Помимо производства регулярных, прогулочных и круизных электрических судов по полному циклу, здесь созданы мощности для их ремонта и обслуживания. А также образовано конструкторское бюро, что позволит развивать компетенции в области электрического судовождения, совершенствовать энергоэффективность, управляемость, маневренность и комфорт электроходов", - отметил Мантуров.

По его словам, открытие верфи содействует решению поставленных президентом задач по обновлению пассажирского флота речного транспорта и достижению технологического лидерства в ключевых отраслях промышленности.

"Дальнейшее развитие навигации по главной водной артерии столицы и по многим другим рекам России служит источником долгосрочного, устойчивого спроса на суда, планируемые к закладке на верфи. Чтобы снизить финансовую нагрузку на заказчиков могут быть задействованы меры государственной поддержки, такие как субсидирование лизинга и выплаты судовых утилизационных грантов", - рассказал первый вице-премьер.

Как пояснили в секретариате Мантурова, до 2030 года число планируемых к закладке на верфи судов превышает 100 единиц.