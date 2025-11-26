В Марий Эл отправили семь фур с гуманитарной помощью в зону СВО

Гуманитарный конвой в регионе стал девятым с начала 2025 года

ЙОШКАР-ОЛА, 26 ноября. /ТАСС/. Семь фур с гуманитарной помощью отправили из Марий Эл в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщил журналистам глава республики Юрий Зайцев.

"Отправили семь фур, в которые собрали все, что нужно бойцам: от продуктов питания до оборудования",- сказал Зайцев, отметив, что нынешний гуманитарный конвой стал 60-м по счету. В частности, бойцам направлены пиломатериалы, восемь автомобилей, три прицепа, два квадроцикла, два мотоцикла, экипировка, спецтранспорт и медикаменты. "Не менее важны на передовой весточки с Родины: письма, рисунки, посылки от жителей - это та ниточка, которая связывает наших защитников с домом, напоминает о тех, ради кого они сражаются", - заметил глава республики.

Говоря о том, что гуманитарный конвой стал юбилейным, Зайцев подчеркнул, что за круглой цифрой стоят "тонны необходимого груза, километры дорог, преодоленных ради наших героев, которые защищают страну". "Республика делает все возможное, чтобы наши участники СВО чувствовали поддержку и заботу, мы ждем их возвращения с победой", - заключил Зайцев, поблагодарив всех, кто помог в сборе очередного груза.

Стоит отметить, что гуманитарный конвой стал девятым с начала года, ранее гуманитарные грузы отправляли из Йошкар-Олы в октябре, сентябре, августе, июле, июне, мае, марте и феврале.