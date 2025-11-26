Голикова : диспансеризацию на рабочем месте прошли 1 млн россиян в 2025 году

Общее число граждан РФ, проверивших здоровье в этом году, составило 1,7 млн человек

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. 1 млн российских граждан прошли диспансеризацию на рабочем месте в 2025 году. При этом общее число россиян, проверивших здоровье в этом году, составило 1,7 млн человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на сессии-презентации "100 проектов будущего России: человек" в Национальном центре "Россия".

"Сегодня диспансерное наблюдение за факторами риска и формирование индивидуальных программ здорового образа жизни прошли уже 1,7 млн наших граждан. Хочу сказать, что миллион из этого 1,7 млн прошли это [диспансеризацию] на рабочем месте [в 2025 году]", - сказала она.

Вице-премьер отметила, что в рамках программы государственной гарантии бесплатного оказания помощи гражданам Российской Федерации предусмотрено максимальное приближение диспансеризации к работающему человеку. По ее словам, правительство РФ рассчитывает, что работодатели активнее вовлекутся в эту работу, так как многие граждане не могут найти время на поход ко врачу.

"Мы видим по этому поводу положительную тенденцию, это очень хорошо, но пока этого все равно недостаточно, нужно дальше это развивать и продвигать", - прокомментировала Голикова проведение диспансеризации на рабочих местах.

"Платформа будущего: 100 проектов России" - серия тематических программ, которые посвящены реализации национальных целей развития страны. Каждое мероприятие посвящено одной из национальных целей на период до 2030 года и перспективу до 2036 года, определенных указом президента России Владимира Путина.