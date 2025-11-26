АТОР: Китай не станет "второй Турцией" для российских туристов

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, КНР не является пляжным направлением, за исключением Хайнаня

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Китай не станет для россиян "второй Турцией" по популярности, сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Второй Турции не будет, потому что перелет другой и концепция отдыха другая. Турция - это морское направление, пляжное в первую очередь. Да, там появилась большая экскурсионка благодаря Стамбулу, но все равно это в основном пляжное направление", - сказала она.

Ломидзе отметила, что Китай не пляжное направление, за исключением Хайнаня. "Хайнань по емкости рынка не сопоставим с Турцией, а весь остальной континентальной Китай - это потрясающая экскурсионка, гастрономия, культура, история, которую потом можно дополнить пляжем и релаксом. Поэтому нет, это не конкурирующие страны", - подчеркнула эксперт.

По данным АТОР, Китай вошел в топ-10 популярных зарубежных направлений на новогодние праздники, заняв восьмое место по спросу. Турция расположилась на пятом месте.