Эксперт Сорокин: преступники организовали отлаженную схему ввоза оружия из Украины в ЕС

Руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества отметил, что инцидент произошел на ключевом пункте пересечения границы Албица-Леушень, являющемся важным узлом для большинства потоков импорта и экспорта в Молдавию

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Инцидент с выявлением контрабандного оружия на молдавско-румынской границе свидетельствует о существовании устойчивой и хорошо организованной схемы незаконного перемещения оружия из Украины в Евросоюз через территорию Румынии. Такое мнение ТАСС высказал руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества Дмитрий Сорокин.

Контрабандные боеприпасы были обнаружены в грузовике, следовавшем из Молдавии, на границе с Румынией. "Этот инцидент является индикатором существования устойчивой и хорошо организованной схемы незаконного перемещения оружия из Украины в Евросоюз через территорию Румынии. Рыночная стоимость оружия на черном рынке может значительно превышать его официальную цену, что делает контрабанду высокоприбыльной для преступных группировок. Румынские таможенные органы, обладая определенной степенью автономии, могут сознательно пропускать партии контрабандного оружия с целью последующего задержания одной из них для демонстрации эффективности в борьбе с преступностью, что является распространенной тактикой в противодействии организованной преступности", - сказал Сорокин.

По данным румынских пограничных служб, эти боеприпасы были переправлены с территории Украины, вероятно, из неопределенного склада, и транспортировались в замаскированном виде. "После пересечения границы Молдавии они перераспределялись между участниками преступной схемы, что свидетельствует о сложной и хорошо спланированной организации контрабанды", - подчеркнул эксперт.

Сорокин отметил, что инцидент произошел на ключевом пункте пересечения границы Албица-Леушень, являющемся важным узлом для большинства потоков импорта и экспорта в Молдавию. "Как бывший сотрудник молдавской таможенной службы, могу с уверенностью утверждать, что проведение оружия через таможенный контроль без ведома таможенных органов практически невозможно, так как каждая грузовая единица подвергается обязательной процедуре сканирования и проверки. Это позволяет предположить, что в данном случае произошел сбой в схеме договоренностей между участниками контрабандной деятельности", - заявил он.

Руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества также высказал предположение, что в ответ на данный инцидент власти Молдавии, вероятно, инициируют комплексные меры по выявлению и привлечению к ответственности виновных лиц. "Это может включать возможное лишение свободы водителя на срок до 10 лет, что является стандартной мерой наказания в подобных случаях. Такие действия направлены на предотвращение аналогичных инцидентов в будущем и поддержание имиджа Молдавии как государства, активно борющегося с контрабандой и организованной преступностью", - уточнил специалист.