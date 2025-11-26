Матвиенко: около 80% граждан России пользуются электронными госуслугами

Председатель Совета Федерации заявила, что таким образом "ушли очереди в контору"

Редакция сайта ТАСС

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Большая часть населения России, около 80%, пользуется государственными услугами в электронном виде. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании.

"Что касается госуслуг, коллеги, 80%, если я не ошибаюсь, населения, в режиме новых технологий пользуются государственными услугами. Это же здорово, ушли очереди в контору", - сказала она на пленарном заседании.

Ранее министр цифрового развития РФ Максут Шадаев сообщал, что число российских пользователей, зарегистрированных на портале "Госуслуг", превысило 117 млн, что составляет 95% граждан старше 14 лет.