В Нижнем Новгороде введут туристический налог в 2026 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 ноября. /ТАСС/. Туристический налог начнет действовать в Нижнем Новгороде с 2026 года, ставка по нему составит 2%, сообщили в городской администрации.

"В 2026 году в Нижнем Новгороде вводится туристический налог, ставка по нему составит 2% согласно действующему законодательству", - говорится в сообщении.

Средства будут поступать в бюджет муниципалитета и направляться на развитие городской инфраструктуры, в том числе туристической, а также на благоустройство, ремонт дорог и другие направления для развития города.