Прощание с создателем "Тополя" и "Искандера" пройдет в Волгограде 29 ноября

Валериан Соболев умер в возрасте 87 лет

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Церемония прощания с создателем пусковых установок "Тополь" и "Искандер" Валерианом Соболевым, который умер в возрасте 87 лет, пройдет в Волгограде 29 ноября. Об этом сообщили ТАСС в ФНПЦ "Титан-Баррикады".

"Церемония прощания состоится 29 ноября прощание на Волгоградском центральном кладбище. С 10 [мск] в траурном зале", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что конструктор Валериан Соболев умер в возрасте 87 лет в Волгограде. Соболев родился в Сталинграде (Волгограде) в 1938 году. На заводе "Баррикады" прошел путь от инженера до главного конструктора. Принимал участие в разработке самоходных пусковых установок и наземного оборудования ракетных комплексов стратегического назначения с межконтинентальными баллистическими ракетами "Темп-2С". Кроме того, под руководством Соболева были созданы в том числе пусковые установки и наземное оборудование мобильного ракетного комплекса "Пионер", модификаций "Пионер УТТХ", "Пионер-3", подвижный грунтовый ракетный комплекс с МБР "Тополь", а также оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".