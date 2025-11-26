Горелкин выступил против идеи автоматического наложения штрафов по биометрии

Она противоречит принципу добровольности, который был заложен в основу закона о ЕБС, заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Идея использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) для автоматического выписывания штрафов противоречит принципу добровольности, который был заложен в основу закона о ЕБС. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия").

Так депутат прокомментировал разработанные Минтрансом поправки в законодательство, в рамках которых предлагается использовать камеры на железнодорожных объектах, чтобы автоматически фиксировать нарушения и выписывать гражданам штрафы. Идентифицировать нарушителей будут при помощи биометрии.

"Как автор закона о Единой биометрической системе считаю такое предложение противоречащим его концепции. Базовый принцип нашего закона - добровольность. Каждому российскому гражданину гарантируется, что биометрия не будет использоваться без его ведома. Исходя из этого, использовать ЕБС для автоматического наложения штрафов невозможно - ни за переход жд-путей, ни за любое другое административное правонарушение", - написал Горелкин в своем канале в Max.