Горнолыжный сезон РФ откроют массовым спуском в национальной одежде и 10-метровым грилем

Также будет работать выездная ярмарка, пройдут тесты экипировки и снаряжения, выступления диджеев, розыгрыши и детские программы

НАЛЬЧИК, 26 ноября. /ТАСС/. Массовым спуском в национальной одежде, 10-метровым грилем для шашлыка и самым высокогорным гольфом в стране откроют горнолыжный сезон России на курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в пресс-службе института развития Кавказ. РФ.

"На самом высокогорном курорте страны соберутся главные фанаты горных лыж и сноуборда. Гостей ждут спортивные и развлекательные активности на всех площадках. Планируется открыть долгожданную новую зону катания в восточном секторе. Это две канатные дороги и 5+ км трасс в зоне обсерватории "Пик Терскол". Также в программе праздника массовый спуск в национальной одежде и передача почетного кубка "Лучший горнолыжный курорт России" команде "Архыза", победившего в народном голосовании в 2025 году", - рассказали в Кавказ. РФ.

Выше станции "Гарабаши" планируют оборудовать площадку для гольфа. Самая высокогорная игра в стране пройдет на высоте 4,1 тыс. метров на ледниковом плато. На ярмарочной площади курорта на поляне Азау организуют фудкорт с дегустациями и мастер-классами. Здесь же установят 10-метровый гриль, на котором будут жарить шашлык из индейки и баранины. Также будет работать выездная ярмарка, пройдут тесты экипировки и снаряжения, выступления диджеев, розыгрыши и детские программы.

Главная концертная сцена впервые в истории курорта расположится в зоне большой парковки. Выступят известные коллективы Кабардино-Балкарии - ансамбли "Кабардинка", "Балкария", "Терские казаки", певицы Севиль, Фирайя, группа "Султан-Ураган" и петербургские рокеры The Hatters.

Участие будет бесплатным, но потребуется предварительная регистрация на сайте и покупка ски-пасса для доступа в зоны активностей на горе. Для участия в спортивной программе и посещения концертов на парковке необходимо купить отдельные билеты. Открытие сезона запланировано 4 по 7 декабря. Организаторы - экосистема "Горы России" при поддержке Минэкономразвития России, Кавказ. РФ и правительство КБР.