Лидер ЭКГ-рейтинга развивает систему наставничества для молодых специалистов

Это является важным элементом управления персоналом, сообщили в компании "Пигмент"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Крупнейшее химическое предприятие Тамбовской области АО "Пигмент", признанное лидером ЭКГ-рейтинга, активно внедряет программы наставничества для молодых специалистов. Об этом рассказала ТАСС начальник отдела по развитию персонала компании Ирина Панкова.

По ее словам, подобная система создает благоприятную атмосферу в коллективе, повышает мотивацию сотрудников и снижает текучесть кадров.

"Можно с уверенностью сказать, что развитие системы наставничества в АО "Пигмент" (начиная от руководства практикантами до построения вектора карьеры молодых специалистов) является важным элементом управления персоналом, способствующим повышению эффективности и качества работы всей компании", - отметила Панкова.

Программы наставничества включают сопровождение молодых сотрудников опытными коллегами, обучение на рабочем месте и помощь в планировании профессионального роста, что позволяет компании формировать устойчивую команду и укреплять позиции на рынке.

Рейтинг "Экология. Кадры. Государство" был впервые внедрен в Центральном федеральном округе в 2022 году. В феврале 2024 года рейтинг получил статус национального стандарта. Стандарт охватывает уже 7 млн хозяйствующих субъектов. Особый акцент сделан на вкладе компаний в демографическое развитие страны и социальное инвестирование в регионах присутствия.