СФ одобрил закон об эксперименте по проверке счетов для детских пособий

Эксперимент пройдет в Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил закон о проведении в 2026 году эксперимента, который введет новый способ проверки нуждаемости семей для получения ежемесячного пособия на ребенка - через анализ денежных поступлений на банковские счета и вклады.

Эксперимент пройдет в Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Суть нововведения в том, что при подаче заявления на пособие Социальный фонд России будет запрашивать у банков и ФНС данные о движении средств на счетах всех взрослых членов семьи. Если общая сумма поступлений за год окажется более чем в два раза выше официального дохода семьи, в выплате пособия будет отказано.

Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка (единое пособие) - это государственная выплата для семей с детьми, чей доход ниже прожиточного минимума. Пособие назначается беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, и родителям (усыновителям, опекунам) детей до 17 лет. Размер пособия составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума для детей (или трудоспособного населения для беременных) и зависит от дохода семьи.