Путин поприветствовал участников XVII Всероссийского форума Службы крови

Глава государства отметил самоотверженный труд сотрудников службы

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XVII Всероссийского форума Службы крови, отметив их самоотверженный труд, а также вклад в обеспечение страны необходимым запасом крови и ее компонентов.

"Сегодня благодаря самоотверженному труду сотрудников Службы крови ученых, врачей, медсестер, специалистов, заботе и милосердию волонтеров и доноров, многих неравнодушных людей наша страна полностью обеспечена необходимым запасом крови и ее компонентов", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент добавил, что Федеральное медико-биологическое агентство традиционно собирает в Москве представителей органов власти, некоммерческих организаций, волонтерского и донорского движения, СМИ из всех регионов страны. "Такой солидный состав участников, насыщенная деловая повестка позволяют вам в ходе открытых дискуссий, круглых столов, тренингов и мастер-классов обсудить актуальные, значимые проблемы, связанные с продвижением в обществе, особенно среди молодежи, гуманистических ценностей добровольного донорства, широким внедрением в деятельность Службы крови современных технологий, совершенствованием профильного законодательства", - подчеркнул он.

Путин также отметил квалифицированную медицинскую помощь и поддержку, которую сотрудники Службы крови оказывают участникам и ветеранам специальной военной операции.

"Желаю вам плодотворной работы и всего наилучшего", - заключил президент.

XVII Всероссийский форум Службы крови проходит 26 ноября в Москве на территории Национального центра "Россия".