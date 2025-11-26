Элтон Джон более года почти ничего не видел из-за инфекции глаз

По словам музыканта, это время "было ужасным" для него

ЛОНДОН, 26 ноября. /ТАСС/. Британский певец и композитор Элтон Джон более года практически ничего не видел и не мог читать после перенесенной в 2024 году острой инфекции глаз. После заболевания он мог лишь частично видеть левым глазом, сообщила газета The Daily Mail.

По словам 78-летнего музыканта, это время "было ужасным" для него, настоящим испытанием в жизни. Сейчас исполнитель, по его словам, "выздоравливает", но это "очень медленный процесс, потребуется некоторое время", прежде чем он снова сможет "видеть пораженным глазом".

"У меня была невероятная жизнь, и надежда есть. Мне просто нужно набраться терпения, подождать, пока наука в этом поможет", - продолжил Джон.

"Это точь-в-точь как ситуация со СПИДом", - добавил музыкант.

По версии музыкального журнала Rolling Stone, Джон занимает 49-ю строчку списка величайших музыкальных исполнителей. За более чем полувековую карьеру он выпустил 30 студийных альбомов, проданных тиражом более 300 млн копий. Среди его наград пять статуэток Grammy, два "Оскара", два "Золотых глобуса". В 1994 году музыкант был включен в Зал славы рок-н-ролла.