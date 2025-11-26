В Саратовской области назначили нового врио главы района

Прошлого главу района уволили из-за утраты доверия

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 26 ноября. /ТАСС/. Временно исполняющим полномочия главы Аткарского района Саратовской области назначили Андрея Глухова. Соответствующее постановление подписал губернатор Роман Бусаргин, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Андрей Глухов является уроженцем Аркадакского района. Последние четыре года работал первым заместителем главы администрации Ртищевского района. Глухов будет исполнять полномочия главы Аткарского района до избрания нового и вступления его в должность", - говорится в сообщении. Ранее пост главы района на протяжении почти 10 лет занимал Виктор Елин.

В середине ноября в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном региональным проектам председателя Госдумы Вячеслава Володина, была опубликована видеозапись его выступления, касающегося затянувшейся реконструкции здания педагогического училища в Аткарске. В 2019 году был подготовлен проект, однако на сегодняшний день реставрационные работы не завершены. По словам Володина, в ходе поездки в Аткарск произошел разговор "достаточно прямо, открыто и где-то жестко с главой района, который является заказчиком по восстановлению объекта историко-культурного наследия".

21 ноября губернатор сообщил, что направил в собрание Аткарского района заявление с предложением об отправке в отставку Елина в связи с утратой доверия. Глава региона пояснил, что в отношении чиновника проводилась проверка в соответствии с федеральным законом "О противодействии коррупции". По ее итогам выявили многочисленные нарушения, связанные со сведениями о доходах, а также конфликт интересов. Депутаты единогласно поддержали инициативу главы региона, Елин был отправлен в отставку.