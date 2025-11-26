Совфед ужесточил условия получения мигрантами полиса ОМС

Теперь для получения документа нужно отработать в России пять лет

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, который в том числе ужесточает условия получения полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) для трудовых мигрантов.

Изменения внесены в закон "Об обязательном медицинском страховании в РФ". Согласно действующим нормам, мигранты должны отработать в России минимум три года, чтобы претендовать на бесплатную медицинскую помощь. Теперь этот срок увеличен до пяти лет.