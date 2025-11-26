Совфед одобрил закон о медпомощи по ОМС в Донбассе и Новороссии

Согласно нововведениям, отдельные медицинские организации в этих регионах смогут получать финансирование для оказания медицинской помощи по ОМС

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, согласно которому в том числе установлен особый порядок финансирования медпомощи по ОМС в Донбассе и Новороссии.

Согласно нововведениям, отдельные медицинские организации в Донбассе и Новороссии смогут получать финансирование для оказания медпомощи по ОМС из межбюджетных трансфертов, которые региональные страховые фонды получат из Федерального фонда ОМС. Эти средства можно будет использовать на основании решения правительства РФ, которое также установит порядок осуществления трансфертов в фонды ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.