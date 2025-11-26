Департамент имущества Москвы попросил изъять имущество Тимура Батрутдинова

Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 18 декабря

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Департамент имущества Москвы просит изъять недвижимое имущество артиста Тимура Батрутдинова, так как оно находится на территории комплексного развития. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Бабушкинского суда Москвы, в который поступил соответствующий иск.

"Департамент городского имущества (ДГИ) города Москвы просит Бабушкинский районный суд изъять имущество Тимура Батрутдинова. В иске, поданном сразу к нескольким ответчикам, среди которых указан и артист Тимур Батрутдинов, ДГИ г. Москвы просит изъять для государственных нужд недвижимое имущество, находящееся в границах территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии", - сказали в пресс-службе.

Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 18 декабря 2025 года.

Батрутдинов - российский актер кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, телеведущий. Один из участников Comedy Club, бывший участник КВН.

Комплексное развитие территорий (КРТ) - это программа, направленная на преобразование территории для создания комфортных условий для проживания граждан. Она охватывает как жилые территории, так и территории нежилой застройки, обеспечивает их модернизацию. С целью обустройства КРТ допускается переселение жителей, снос или реконструкция расположенных на ней старых зданий.