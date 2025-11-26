Восстановление лесов в ЛНР осложняется из-за минирования

Министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Крехтунов сообщил, что с начала 2025 года в регионе от загрязнений очищено около 60 км рек, в планах на 2026 год - очистить порядка 50 км

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Восстановление лесов в Луганской Народной Республике осложняется в связи с минированием в результате боевых действий. В лесопитомниках региона достаточно посадочного материала для воссоздания экосистемы, сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии ЛНР Евгений Крехтунов на III Всероссийской научно-практической конференции по реабилитации естественных экосистем Донбасса и Новороссии "Докучаевская конференция".

"Есть определенные трудности, потому что достаточно много мест, куда мы не можем пока зайти ввиду того, что территории заминированы. Активно ведем работу с нашими Вооруженными силами, с инженерными подразделениями по разминированию. Поэтому основная задача все-таки это восстановление леса", - сообщил он, говоря о ликвидации ущерба экосистеме региона в результате боевых действий.

По словам Крехтунова, в ЛНР 12 лесоохотничьих хозяйств, в каждом из них есть питомники, которые обеспечивают не только потребности в высадке саженцев, но и оказывают помощь коллегам из других регионов. "Поэтому у нас все возможности есть, и мы постараемся это все реализовать", - подчеркнул он.

Министр отметил, что в ЛНР ведется подсчет ущерба, который был нанесен ВСУ экосистеме начиная с 2014 года. На сегодняшний день, сообщил он, более 20% лесного фонда республики, в первую очередь хвойные леса, подверглись уничтожению.

Он также сообщил, что с начала 2025 года в регионе от загрязнений очищено около 60 км рек, в планах на 2026 год - очистить порядка 50 км. Работы также осложняются необходимостью разминирования берегов. "Без саперов мы не обходимся, поэтому сначала все-таки мы хотели бы убедиться в безопасности людей", - отметил он.

III Всероссийская научно-практическая конференция по реабилитации естественных экосистем Донбасса и Новороссии "Докучаевская конференция" проходит в Москве в среду. Экологи, ученые, представители исполнительной власти, общественники и волонтеры обсуждают стоящие перед регионами экологические вызовы.