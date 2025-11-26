СФ расширил перечень льгот матерей-героинь

Согласно закону, их уравнивают в социальных гарантиях с Героями Труда

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о расширении перечня льгот матерей-героинь, уравнивая их в социальных гарантиях с Героями Труда РФ.

Читайте также

Что известно о звании "Мать-героиня" и ордене "Родительская слава"

Закон "О предоставлении социальных гарантий женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня", разработан во исполнение перечня поручений президента РФ с целью признания их особых заслуг перед государством. Звание получают женщины, родившие или воспитавшие 10 и более детей.

Согласно закону, матерей-героинь уравнивают в социальных гарантиях с Героями Труда РФ. Он получат ряд льгот, в том числе внеочередное оказание медицинской помощи, зубопротезирование (в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи) и освобождение от платы за коммунальные услуги. Также законом устанавливается право матерей-героинь на бесплатное получение в собственность земельного участка и первоочередное предоставление строительных материалов.

Согласно документу, женщина сможет отказаться от льгот, выбрав ежемесячную денежную выплату. Ее размер превышает 72 тыс. рублей, она будет ежегодно индексироваться. Выплата будет осуществляться Социальным фондом РФ.

Закон также устанавливает право матерей-героинь на бесплатное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. Меры предусмотрены в рамках нацпроекта "Кадры".

Согласно документу, вышедшая на пенсию мать-героиня будет получать дополнительную выплату в размере 36,5 тыс. рублей.