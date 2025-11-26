Совфед одобрил закон о дополнительных выплатах для матерей-героинь

Согласно тексту инициативы выплата превышает 72 тыс. рублей, она будет ежегодно индексироваться

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о введении дополнительных материальных выплат для женщин, имеющих звание "Мать-героиня".

Изменения внесены закон "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан РФ за выдающиеся достижения и особые заслуги перед РФ" и закон "О страховых пенсиях".

Нововведения предусматривают установление дополнительного ежемесячного материального обеспечения для женщин, которым присвоено звание "Мать-героиня", наравне с Героями Труда Российской Федерации. Согласно тексту инициативы выплата превышает 72 тыс. рублей, она будет ежегодно индексироваться. Выплата будет осуществляться Социальным фондом России.

Также закон снимает ограничения по учету в страховом стаже периодов ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет при рождении двух и более детей в случае многоплодной беременности, при исчислении страхового стажа периоды суммируются с учетом их фактической продолжительности.