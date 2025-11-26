СФ расширил квоты на рабочие места для людей с инвалидностью

Закон вступит в силу с 1 марта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, который позволит устанавливать квоту для приема на работу людей с инвалидностью не только в филиалах и представительствах, но и во всех видах обособленных подразделениях работодателей.

Поправки вносятся в закон "О занятости населения в Российской Федерации", распространяя положения об установлении квоты для приема на работу инвалидов не только на представительства и филиалы, но и на иные обособленные структурные подразделения работодателя.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Как отмечали авторы инициативы в пояснительной записке, документ был подготовлен в целях совершенствования правового регулирования занятости людей с инвалидностью для обеспечения трудовых гарантий этой группе населения.