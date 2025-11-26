Рябков заявил о заинтересованности России в проведении Индией Игр БРИКС

Замглавы МИД РФ отметил, что на 2026 год перед объединением стоят большие задачи

Редакция сайта ТАСС

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российская сторона рассчитывает, что Индия во время своего председательства в БРИКС продолжит традицию по проведению Спортивных игр стран объединения. Об этом заявил на пресс-конференции замглавы МИД РФ, шерпа в БРИКС Сергей Рябков.

"На регулярной основе проводятся Спортивные игры БРИКС, и мы, конечно, рассчитываем, что наши индийские коллеги и друзья продолжат эту традицию и в целом представят насыщенную программу своего председательства в 2026 году", - отметил он.

Замминистра подчеркнул, что на 2026 год перед объединением стоят большие задачи. "Это среди прочего и финансовые, и экономические вопросы, где мы особый упор делаем на использование национальных валют во взаимных расчетах, изучение возможностей для создания устойчивых к внешним рискам платежных механизмов. Ключевые проекты здесь - это запуск трансграничной платежной инициативы, создание расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear, перестраховочной компании, а также учреждение новой инвестиционной платформы для привлечения дополнительных капиталовложений с целью стимулирования новых драйверов роста", - рассказал он.

Рябков также указал, что одним из магистральных направлений в дальнейшей деятельности БРИКС станет укрепление взаимодействия в сфере искусственного интеллекта. "Будем дальше заниматься и культурно-гуманитарной проблематикой, в том числе за счет организации масштабных мероприятий, таких как Академический и Гражданский форум, Фестиваль культуры, Кинофестиваль, Молодежный саммит, Форум молодых дипломатов и так далее", - добавил замглавы МИД РФ.

Группа БРИКС была основана в 2006 году. В 2011 году к первоначальному составу - Бразилии, России, Индии и Китаю - присоединилась Южно-Африканская Республика. Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия стали полноправными участниками объединения с 1 января 2024 года. 6 января 2025 года к БРИКС в качестве полноправного участника присоединилась Индонезия. В этом году председателем БРИКС выступает Бразилия. В 2026 году председательство перейдет к Индии.