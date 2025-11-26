Совфед одобрил закон о бесплатном профобразовании для не сдавших ГИА

Перечень профессий будет определяться региональными органами власти

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, согласно которому не сдавшие ГИА девятиклассники смогут бесплатно обучиться рабочей профессии.

Изменения внесены в закон "Об образовании". Теперь обучающиеся, получившие неудовлетворительные результаты на ГИА по программам основного общего образования, вправе бесплатно пройти профессиональное обучение по программам подготовки по рабочим профессиям и должностям служащих.

Перечень таких профессий будет определяться региональными органами власти.