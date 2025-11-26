Рослесхоз готов за 3-5 лет восстановить леса Донбасса и Новороссии

Как заявил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников, в планах - в этих регионах восстанавливать лесов больше, чем погибло или пострадало

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Восстановление лесов четырех исторических регионов России может занять от 3 до 5 лет, нужно будет высадить десятки тысяч гектаров, что больше, чем погибло или повредилось. Об этом заявил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников в ходе III Всероссийской научно-практической конференции по реабилитации естественных экосистем Донбасса и Новороссии "Докучаевская конференция".

"Всего за период с 2023 года в регионах объем работ составил 1,9 тыс. га, до 2030 года планируется восстановить 3 тыс. га лесов. Но это только предварительные цифры. По мере обеспечения доступа в леса, будут учтены объемы необходимых работ. Мы уже сейчас понимаем, что, учитывая последствия событий последних десяти лет, эти объемы будут существенно увеличены. В планах - в этих регионах восстанавливать лесов больше, чем погибло или пострадало. Я думаю, от 3 до 5 лет - совершенно реальные сроки, чтобы такой объем выполнить. Но подчеркну, что для этого должна появиться возможность повсеместно начать такие работы, пока есть вопросы разминирования", - заявил Советников журналистам.

Он также рассказал, что в 2025 году работы по лесовосстановлению проведены на площади 350 га, до конца года работы проведут еще на 200 га. Для проведения лесокультурных работ приобретено 12 единиц лесохозяйственной техники, планируется 72 единицы. Для восстановления лесов Рослесхоз намерен создать и модернизировать лесные питомники, оснащать регионы лесопожарной и лесохозяйственной техникой, а также проводить лесовосстановление и агроуходы, мероприятия по охране лесов от пожаров и вредителей.

Кроме того, глава Рослесхоза отметил, что регионы Донбасса и Новороссии активно участвуют в проведении экологических акций. В рамках всероссийской акции "Сохраним лес" и международной акции "Сад памяти" проведена 1 тыс. мероприятий, высажено свыше 3,1 млн деревьев. Акции объединила почти 20 тыс. человек.

"Докучаевская конференция" проводится в рамках реализации утвержденной правительством РФ программы экологических гуманитарных миссий и подготовки кадров для органов государственной власти для Донецкой и Луганской народных республик, а также для Запорожской и Херсонской областей РФ на 2023-2025 годы. Оператором программы выступает АНО "Сад Памяти".