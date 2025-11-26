В Твери полиция пресекла несанкционированный автоаукцион

Инспекторы ДПС региональной Госавтоинспекции составили более 20 материалов об устранении правонарушений

ТВЕРЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Правоохранители пресекли несанкционированный аукцион по продаже задержанных автомобилей в Твери, составлено более 20 материалов об устранении правонарушений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"В Тверской полиции нагрянули на несанкционированный автоаукцион <...> Известный в узких кругах блогер из Москвы сумел встретиться с подписчиками. <...> Самопиарщик организует аукцион по продаже задержанных машин буквально за копейки. Начальная стоимость лотов стартовала всего от 1 000 рублей", - сообщили в ведомстве.

Несанкционированный аукцион прошел на Тверском ипподроме. Встреча с блогером собрала несколько сотен автолюбителей. "Инспекторы ДПС региональной Госавтоинспекции составили более 20 материалов об устранении правонарушений, касающихся дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, в частности нарушение правил регистрации транспортных средств, превышение уровня шума и загрязняющих выхлопов, установка самодельных световых приборов, управление автомобилем при наличии серьезных нарушений, непредоставление преимуществ при движении пешеходам", - сообщили в региональном УМВД.