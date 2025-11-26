Волонтеры Национального центра помощи спасли 5,5 тыс. бойцов в Курской области

Как сообщила председатель попечительского совета центра Елена Мильская, волонтеры, врачи выезжают на специально оборудованных автомобилях, которые оборудованы БПЛА

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Волонтеры Национального центра помощи спасли более 5,5 тыс. раненых бойцов СВО в Курской области. Об этом журналистам сообщила председатель попечительского совета национального центра Елена Мильская.

"Сегодняшнее подписание соглашения с Курской областью - это лишь формализация наших отношений. У нас там существует огромный гуманитарный центр, который уже работает более года, в том числе также работает реабилитационный центр. Наши волонтеры, врачи выезжают на специально оборудованных автомобилях, которые мы приобрели, они оборудованы БПЛА. Там мы собираем наших раненых бойцов, перевозим их, стабилизируем и дальше передаем в госпитали. На сегодняшний момент 5,5 тыс. наших бойцов были спасены нашими волонтерами. Мы продолжаем эту работу. Наши ребята и в данный момент находятся и в гуманитарных, и в стабилизационных центрах, где оказывается вся необходимая помощь", - сказала она.

Национальный центр помощи был создан в 2014 году. Ключевые направления деятельности центра - оказание социальной помощи семьям с детьми, пострадавшим в результате ЧС, поиск пропавших людей, профилактика детского травматизма и смертности детей, оказание социальной помощи временным переселенцам, жителям приграничных территорий и семьям участников СВО и ряд других направлений.