Чернышенко поручил Движению первых помочь с обучением музыке глухих и незрячих
СИРИУС /федеральная территория/, 26 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поручил Движению первых поддержать и принять участие в реализации проекта девятилетнего изобретателя из Донецка по обучению музыке детей с особенностями развития, включая слабослышащих и незрячих. Поручение дано в ходе презентации разработки на V Конгрессе молодых ученых в Сириусе.
"Движение первых поможет ему реализоваться , - сообщил Чернышенко по итогам презентации проекта.
Свою разработку на конгрессе представил девятилетний Иван Сидоренко из Донецка. Ребенок разработал устройства, с помощью которых возможно обучать музыке детей с особенностями развития, такими как проблемы со зрением и слухом. Изобретатель сообщил, что хотел бы внедрить свои разработки на базе местной музыкальной школы в Донецке и создать там специализированный класс для обучения детей.
"Интересный факт: каждый третий ребенок с особенностями развития показывает высокие показатели музыкального слуха. То есть хороший музыкальный слух у каждого третьего ребенка с нарушениями зрения. Незрячие дети нередко говорят о том, что они "видят" музыку. Это явление в науке называется синестезия: когда одни органы чувств вызывают отклик в других" , - рассказал Сидоренко.
