Чернышенко поручил Движению первых помочь с обучением музыке глухих и незрячих

Девятилетний Иван Сидоренко из Донецка разработал устройства, с помощью которых возможно обучать музыке детей с особенностями развития, такими как проблемы со зрением и слухом

Редакция сайта ТАСС

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко © Кирилл Зыков/ POOL/ ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 26 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поручил Движению первых поддержать и принять участие в реализации проекта девятилетнего изобретателя из Донецка по обучению музыке детей с особенностями развития, включая слабослышащих и незрячих. Поручение дано в ходе презентации разработки на V Конгрессе молодых ученых в Сириусе.

"Движение первых поможет ему реализоваться , - сообщил Чернышенко по итогам презентации проекта.

Свою разработку на конгрессе представил девятилетний Иван Сидоренко из Донецка. Ребенок разработал устройства, с помощью которых возможно обучать музыке детей с особенностями развития, такими как проблемы со зрением и слухом. Изобретатель сообщил, что хотел бы внедрить свои разработки на базе местной музыкальной школы в Донецке и создать там специализированный класс для обучения детей.

"Интересный факт: каждый третий ребенок с особенностями развития показывает высокие показатели музыкального слуха. То есть хороший музыкальный слух у каждого третьего ребенка с нарушениями зрения. Незрячие дети нередко говорят о том, что они "видят" музыку. Это явление в науке называется синестезия: когда одни органы чувств вызывают отклик в других" , - рассказал Сидоренко.

V Конгресс молодых ученых в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий - АНО "Национальные приоритеты". ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.