Новороссия и Донбасс подключатся к инфосистеме обращения с опасными отходами

Подключение запланировано с марта 2026 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Регионы Новороссии и Донбасса будут передавать информацию в федеральную систему обращения с отходами I-II классов опасности (ФГИС ОПВК) с марта 2026 года. Об этом сообщил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации "Росатом" Андрей Лебедев на III Всероссийской научно-практической конференции по реабилитации естественных экосистем Донбасса и Новороссии "Докучаевская конференция".

"С марта 2026 года регионы Новороссии и Донбасса будут передавать информацию в федеральную систему обращения с отходами I-II классов опасности (ФГИС ОПВК). На территории остальных субъектов России она действует с марта 2024 года", - сказал Лебедев.

Кроме того, по его словам, на исторических территориях находится большое количество брошенных объектов накопленного вреда. Сейчас они выявляются, по ним проводится экологическая экспертиза.

"Сейчас работа ведется по двум направлениям: ликвидация накопленных отходов со времен Советского Союза и работа с наиболее сложными отходами I и II классов. В Херсонской области в поселке Чаплынка с 1973 года накоплено 2 тыс. тонн отходов, которые нужно ликвидировать в течение двух лет. Также в Запорожье в Бердянске полигон с коммунальными отходами находится в городской черте - а это 1,7 млн отходов с 1953 года. Также нужно привести в порядок биосферный заповедник "Аскания-Нова", там за 35 лет накоплено отходов на полигоне площадью 12 га", - рассказал Лебедев.

"Докучаевская конференция" проводится в рамках реализации утвержденной правительством РФ программы экологических гуманитарных миссий и подготовки кадров для органов государственной власти для Донецкой и Луганской народных республик, а также для Запорожской и Херсонской областей РФ на 2023-2025 годы. Оператором программы выступает АНО "Сад Памяти".