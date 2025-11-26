В Казани осудили условно судоводителя, по вине которого погиб мужчина

Мужчину признали виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации маломерного судна, повлекшее по неосторожности смерть человека

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Суд приговорил к 2 годам 9 месяцам лишения свободы условно судоводителя, по вине которого в результате столкновения моторной лодки с пирсом в Казани погиб мужчина. Об этом сообщается в Telegram-канале центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации маломерного судна, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

Суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 9 месяцев.

Ранее сообщалось, что вечером 21 сентября 2024 года в Казани на лодочной станции "Венеция" моторная лодка столкнулась с пирсом и перевернулась. В результате происшествия пятеро мужчин оказались в воде. Мужчина 1987 года рождения погиб, четверо других спаслись.