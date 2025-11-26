В Гомеле открыли памятник маршалу Рокоссовскому

Мероприятие состоялось на площади Восстания в годовщину освобождения города от фашистов

ГОМЕЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия памятника дважды Герою Советского Союза, Маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому прошла в Гомеле, передает корреспондент ТАСС.

Мероприятие состоялось на площади Восстания в годовщину освобождения города от гитлеровских захватчиков. В нем приняли участие помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, председатель Палаты представителей (нижняя палата парламента) Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко, губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко, внук полководца Константин Рокоссовский.

Состоялись также парад военной техники и прохождение войск.

В РВИО напомнили, что в 2024 году гомельчане выступили с инициативой создания памятника Константину Рокоссовскому. 23-24 апреля 2025 г. во время пребывания в Гомеле заместителя начальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Николая Овсиенко и советника посольства России в Республике Беларусь Сергея Афонина эта идея была поддержана.

Российским военно-историческим обществом был проведен открытый творческий конкурс, победителем которого стала работа скульптора из России Юлии Пашиной. Маршал Рокоссовский изображен верхом на коне во время парада Победы 1945 года на Красной площади в Москве. Общая высота бронзового памятника с постаментом - 6 метров.

Монумент установлен Российским военно-историческим обществом совместно с Гомельским городским исполнительным комитетом ко Дню освобождения города в сквере, примыкающем к ОАО "Труд". Ранее РВИО были установлены памятники Константину Рокоссовскому в Москве, Волгограде, Улан-Удэ (Республика Бурятия).

Освобождение Гомеля

26 ноября 1943 года войска Белорусского фронта освободили Гомель. После освобождения в городе размещался штаб Белорусского фронта. И сегодня на бывшей Одесской, нынешней улице Рокоссовского в Советском районе, стоит дом, в котором с 7 декабря 1943 года по 10 апреля 1944 года жил известный полководец. На доме №61 установлена мемориальная доска, упоминающая эти события.

В 1967 году за большие заслуги в освобождении города от немецко-фашистских захватчиков и оказание помощи трудящимся Гомеля в восстановлении разрушенного хозяйства Рокоссовскому было присвоено звание почетного гражданина города Гомеля.